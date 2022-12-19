Семья Заворотнюк отдала 500 000 рублей за её лечение в онкоцентре

Российская актриса Анастасия Заворотнюк, на протяжении нескольких лет борется с онкологическим заболеванием. Семья знаменитости обегает её от внимания общественности и не даёт комментариев журналистам о состоянии здоровья Заворотнюк.

В Сети появилась информация об ухудшении состояния здоровья артистки и срочной госпитализации в частный онкологический центр Москвы.

Портал "Комсомольская правда" выяснил о том, что лечение актрисы в клинике для её семьи обходится в 500 000 рублей. Также отдельно оплачивается проживание, курс лечения и медикаменты.

В клинике, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, работают не только российские, но и зарубежные специалисты. Более того, в учреждении применяется уникальное медицинское оборудования для онкологических пациентов, аналогов которого в России нет.

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