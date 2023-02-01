Доктор Чанг: сосиски, колбаса и чипсы могут вызвать рак яичников

Прошедшие интенсивную переработку продукты связаны с развитием рака яичников и смертностью от него. К такому выводу пришли британские учёные.

В новом исследовании приняли участие почти 200 000 жителей Великобритании, половина из которых были женщинами. Оно показало, что употребление в пищу большого количества прошедших через глубокую переработку продуктов повышает риск развития рака яичников и смерти от него, а также от других опухолей. К переработанным продуктам относятся фасованные супы, соусы, замороженная пицца, готовые к употреблению блюда, сосиски, колбаса, хот-доги, газировка, картофель фри, чипсы, пирожные, конфеты, мороженое и многое другое.

"Ультрапереработанные продукты производятся из ингредиентов, полученных промышленным путём, там часто используются пищевые добавки для регулировки цвета, вкуса, консистенции, текстуры или продления срока годности, — рассказала CNN Healh автор исследования доктор Киара Чанг из Имперского колледжа Лондона. — Наши тела могут не реагировать на эти сверхобработанные ингредиенты и добавки так же, как на свежие и питательные продукты с минимальной обработкой".

Однако люди, поглощающие большое количество ультрапереработанных продуктов, по статистике, ещё и пьют больше газировки, куда меньшее внимание уделяя чаю и кофе. В их рационе не так много овощей и других продуктов, которые связаны со здоровым питанием, как полагают учёные.

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