Health-коуч: после 40 лет полезно фотографировать свою еду

После 40 лет будет полезно вести дневник питания и фотографировать стол перед едой. Об этом изданию "СЭ" рассказала Health-коуч Любовь Сотникова.

Специалист объяснила, что фотографирование еды поможет сделать красивую сервировку и выдержать паузу перед приёмом пищи, что настроит на нужный лад нервную систему.

Такие мероприятия подготовят организм к усвоению еды и выделению необходимых ферментов, добавила собеседник издания.

По этим причинам во многих религиях молятся перед едой, благодарят себя и близких, а потом уже берут вилку в руки, заключила эксперт.

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