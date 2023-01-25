Нутрициолог рассказал, как правильно есть топинамбур

Растение топинамбур является ценным источником клетчатки и инулина. Он благотворно влияет на здоровье кишечника, а употреблять его можно по-разному.

Топинамбур заслуженно входит в список наиболее ценных для здоровья продуктов, и особенно он полезен для кишечника. В этом растении множество инулина и клетчатки, а употреблять его можно как в сыром виде, так и после температурной обработки. В первом случае на вкус он будет напоминать кочерыжку, а если топинамбур, к примеру, пожарить, тот станет очень похож на сладкий картофель. Об этом рассказала нутрициолог и специалист по интегративному питанию Анжела Давидян.

"Топинамбур употребляют как в свежем, так и в запеченном виде, добавляют в смузи и салаты, — объснила Анжела Давидян РБК. — Хорошо сочетаются и дополняют действие топинамбура айва, редька и свежая зелень. Рекомендуемая порция свежего топинамбура — около 150 г в день, большее количество может вызвать метеоризм и диарею. Примечательно, что клубни топинамбура считаются самыми чистыми и безопасными к употреблению, так как они не способны накапливать соли тяжелых металлов, радиоактивные изотопы и нитраты".

Отметим, что инулин — это природный полисахарид, который специалисты включают в категорию "запасных" углеводов наряду с крахмалом. В нашем организме инулин не переваривается. Топинамбур полезен для пациентов с диабетом второго типа, а после его употребления за счёт множества пищевых волокон показатель сахара в крови снижается очень медленно, укрепляя стенки сосудов, которые у диабетиков часто страдают.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.