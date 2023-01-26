Причиной нервных расстройств является нейровоспаление в мозге. О продуктах, которые могут его провоцировать рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе с "Вечерней Москвой".
Специалист объяснил, что именно нейровоспаление является причиной депрессии, тревожности, ухудшения памяти и хронической усталости.
Продукты, которые его вызывают, это сахар и сахаросодержащие продукты. К ним относятся конфеты, торты и выпечка.
После сладкого кажется, что мозг работает лучше, однако ухудшение мыслительной деятельности и происходит от избытка сахара, добавил доктор.
Хлеб, картофель и рис — это продукты с высоким гликемическим индексом. Они также повышают сахар в крови и нарушают работу мозга, заключил собеседник издания.
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