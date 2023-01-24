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Чайный гриб не является полностью безопасным для любого человека

Здоровье

Существуют заболевания, при которых употребление чайного гриба опасно для здоровья. Об этом рассказала диетолог Лушникова.

Чайный гриб не является полностью безопасным для любого человека

В нашей стране популярность чайного гриба вспыхнула еще в 1980-е, когда трехлитровые банки с ним начали появляться чуть ли не на каждой второй советской кухне. Комбуча представляет собой продукт брожения обычного чая, сахара, а также особой культуры дрожжей и бактерий. Определенная польза чайного гриба для здоровья доказана, но пить его можно далеко не всем, как рассказала диетолог-терапевт Ольга Лушникова.

"В домашних условиях существует опасность присоединения и чрезмерного размножения патогенных микроорганизмов, — заявила Ольга Лушникова в интервью "Газете.Ru". — Употребление такого напитка (а также комбучи слишком длительной по времени ферментации) может быть опасно для здоровья, приводя к серьезным отравлениям, развитию тяжелой печеночной и почечной недостаточности".

В частности, чайных гриб противопоказан людям, страдающим от язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрита, гастродуоденита в стадии обострения, когда в организме отмечается повышенное образование соляной кислоты. Комбучу не следует пить при подагре, напиток не рекомендуется беременным, кормящим грудью, маленьким детям и лицам со слабым иммунитетом.

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Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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