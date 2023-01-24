Чайный гриб не является полностью безопасным для любого человека

Существуют заболевания, при которых употребление чайного гриба опасно для здоровья. Об этом рассказала диетолог Лушникова.

В нашей стране популярность чайного гриба вспыхнула еще в 1980-е, когда трехлитровые банки с ним начали появляться чуть ли не на каждой второй советской кухне. Комбуча представляет собой продукт брожения обычного чая, сахара, а также особой культуры дрожжей и бактерий. Определенная польза чайного гриба для здоровья доказана, но пить его можно далеко не всем, как рассказала диетолог-терапевт Ольга Лушникова.

"В домашних условиях существует опасность присоединения и чрезмерного размножения патогенных микроорганизмов, — заявила Ольга Лушникова в интервью "Газете.Ru". — Употребление такого напитка (а также комбучи слишком длительной по времени ферментации) может быть опасно для здоровья, приводя к серьезным отравлениям, развитию тяжелой печеночной и почечной недостаточности".

В частности, чайных гриб противопоказан людям, страдающим от язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрита, гастродуоденита в стадии обострения, когда в организме отмечается повышенное образование соляной кислоты. Комбучу не следует пить при подагре, напиток не рекомендуется беременным, кормящим грудью, маленьким детям и лицам со слабым иммунитетом.

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