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Всего 6 минут физической активности ежедневно укрепят интеллект в среднем возрасте

Здоровье

Исследователи установили, что для защиты от возрастного снижения интеллекта подходит любая разновидность физической активности, включая умеренную и интенсивную. И если вы добавите в обычный режим всего шесть дополнительных минут интенсивных тренировок, то мозг впоследствии скажет за это спасибо. 

Всего 6 минут физической активности ежедневно укрепят интеллект в среднем возрасте

Разные виды физической активности увеличивают приток крови к мозгу, повышая тем самым уровень кислорода. А это улучшает память и различные интеллектуальные процессы вроде организации и планирования. Исследование учёных Университетского колледжа Лондона показало, что шесть-семь дополнительных минут интенсивных ежедневных упражнений уже положительно сказываются на интеллекте в среднем возрасте. 

К сожалению, с годами наш мозг работает всё хуже, и к старости ухудшение интеллектуальной деятельности становится особенно заметным. В каком-то случае это естественные возрастные процессы, а в каком-то уже патология. К сожалению, вылечить ее невозможно, но реально не допустить. Для её предотвращения и укрепления работы мозга и требуются ежедневные физические нагрузки, как пишет The Daily Mail

Хотя в представлении многих умные люди не отличаются хорошими спортивными показателями, исследование с участием более 8 500 британцев, родившихся В 1970 году, показало пользу тренировок именно для интеллекта. Каждый участник заполнял анкеты по здоровью и образу жизни, носил трекеры активности не менее чем по 10 часов ежедневно. Также добровольцы проходили через различные когнитивные тесты на вербальную память, включая немедленные и отложенные задания по воспоминанию определённых слов. У них проверялась исполнительная функция, способность планировать, сосредотачиваться, действовать в режиме многозадачности и запоминать инструкции.

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Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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