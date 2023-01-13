Фарманалитик Шуляк: детские свечи с ибупрофеном невыгодно производить

Стоимость компонентов для производство медицинских свечей для детей с ибупрофеном существенно возросла и производителям стало невыгодно выпускать препарат, заявил гендиректор аналитической компании DSM Group Сергей Шуляк.

Ранее жители Москвы пожаловались, что средство начало пропадать с полок аптек и препарат стал дефицитным.

"Судя по всему, (дефицит. — Прим. ред.) связан с тем, что производителям невыгодно производить данную продукцию, так как цена на неё регулируется государством. Скорее всего, это основополагающий фактор. Проблематика в том, что себестоимость всего возросла, всех компонентов, а цены остались прежними", — пояснил эксперт Телеканалу "360".

Как подчеркнул фарманалитик, прогнозировать продолжительность сложившегося дефицита трудно и посоветовал обратить внимание на аналоговые препараты, в том числе и парацетамолом.

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