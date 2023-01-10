Священник о фресках с Путиным и Сталиным в украинских храмах: "Критически неуместно"

Священнослужитель отец Иоанн Островский оценил фрески и росписи с изображениями государственных деятелей, которые размещены в некоторых храмах Украины.

Как сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня", на одной из картин в "адском костре" находятся русский революционер Владимир Ленин, бывший глава правительства СССР Иосиф Сталин, императоры Пётр I и Екатерина II, а суд над ними вершат украинские националисты. Отмечается, что в одном из храмов также размещена мрачная фреска с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как пояснил Островский, религиозные сюжеты запрещено связывать со сферой политики.

"Такое в храме критически неуместно. Это кощунственно", — подчеркнул священник.

Кроме того, он добавил, что больше нигде не видел подобных изображений. С такими фресками можно столкнуться в раскольнических храмах Украины, заключил представитель Русской православной церкви.

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