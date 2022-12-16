Врач Гришина: майонезные салаты и вино испортят кожу после новогодней ночи

Майонез, красное вино и зимние закрутки способны испортить кожу после новогодней ночи. Об этом сообщила врач-косметолог Мария Гришина.

В интервью изданию "Лайф" она отметила, что чрезмерное употребление майонеза, содержащегося во многих салатах, провоцирует повышение уровня холестерина, а затем и тестостерона, вызывающего акне. Эксперт порекомендовала заменить майонезные блюда на более полезную пищу.

По словам специалиста, на Новый год не нужно есть слишком много овощей из зимних закруток. После приёма солений человек столкнётся с отёками, мешками под глазами и плохим состоянием кожи, указала врач. Кроме того, она призвала отказаться от большого количества сладких блюд.

Как пояснила Гришина, в новогоднюю ночь не следует злоупотреблять спиртными напитками, в частности красным вином.

В ином случае алкоголь приведёт к образованию морщин и купероза, заключила косметолог.

Ранее врач Татьяна Терехова заявила, что на Новый год можно отравиться салатами с майонезом, грибами и бутербродами.

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