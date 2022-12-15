Врач Терехова: на Новый год можно отравиться салатом с майонезом и бутербродами

Если салат с майонезом простоял на столе два часа, есть его не следует, в нём появляются микроорганизмы, приводящие к токсикоинфекции. О том, как не отравиться во время новогоднего застолья, рассказала врач Татьяна Терехова.

Так, существуют продукты, которые могут вызвать отравление, если они находились не в холодильнике более двух часов. К ним можно отнести жареные и маринованные грибы, нарезку сыра и мяса.

Также опасно употреблять бутерброды со шпротами и икрой, которые долго стояли на столе, объяснила эксперт в беседе с Life.ru.

Много фруктов есть не желательно, могут последовать аллергические или анафилактические реакции. Покупать алкоголь на праздник нужно только в проверенных магазинах, добавила доктор.

Главное, проверять срок годности продуктов, он не должен подходить к концу, заключила она.

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