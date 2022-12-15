Профессор из Новосибирска Нетёсов сравнил опасность свиного гриппа и COVID-19

В Новосибирской области несколько недель подряд растёт заболеваемость ОРВИ и гриппом. Многие продолжают болеть коронавирусом. О том, как защитить себя от этих заболеваний рассказал вирусолог, доктор биологических наук, академик РАН, заведующий лабораторией НГУ Сергей Нетёсов изданию "АиФ-Новосибирск".

Профессор отметил, что ныне нынешняя разновидность коронавируса и вирус свиного гриппа одинаково опасны для людей из группы риска.

"На мой взгляд, говорить, что опаснее, не имеет смысла, потому что осложнения и последствия вплоть до смертельных исходов бывают что от гриппа, что от коронавируса. Группы риска тяжёлого течения обоих заболеваний одни и те же. Это люди с повышенным индексом массы тела (выше 30), люди старше 65 лет, люди с серьёзными хроническими заболеваниями внутренних органов, в том числе сердечно-сосудистой системы и лёгких", — перечислил профессор.

Врач порекомендовал носить маски в общественных местах, поскольку это снизит риск заражения в несколько раз. Ещё не поздно вакцинироваться от вируса свиного гриппа. После прививки следует изолировать себя от контактов на некоторое время либо находиться в маске в местах скопления людей. Иммунитет будет вырабатывать в течение трёх недель, отметил Нетёсов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.