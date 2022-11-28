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Доктор Абакумов назвал три условия, соблюдение которых защитит от ОРВИ зимой

Здоровье

Поздняя осень и зима — время сезонных заболеваний, таких как грипп и ОРВИ. Чтобы не свалиться с неприятным недугом, известный пульмонолог Олег Абакумов рассказал о трёх условиях, соблюдение которых поможет оставаться здоровым круглый год.

Доктор Абакумов назвал три условия, соблюдение которых защитит от ОРВИ зимой

Первой причиной, которую необходимо устранить, чтобы не болеть, доктор назвал недосып. Именно из-за этого организм человека становится слабым и восприимчивым к различным заболеваниям. Во время сна вырабатываются гормоны, нарушение работы которых негативно сказывается на здоровье.

"Среди признаков недосыпа присутствуют такие, как желание спать днём, заторможенное состояние, тяжесть и боль в голове, отсутствие сил уже через несколько часов после подъёма. Чтобы это исправить, спать надо не меньше 7-8 часов в сутки. При этом отходить ко сну нужно обязательно до полуночи в тёмном, проветренном и влажном помещении. Важную роль могут сыграть удобные подушка и матрас", — цитирует Абакумова "Вести Подмосковья".

Правильное питание — второе условие для обретения хорошего иммунитета. Ежедневно в рационе человека должны присутствовать железо (содержится в орехах, красном мясе, бобовых), витамин Д (молочные продукты, яичные желтки, жирная рыба) и Омега-3 (жирная рыба). Без витамина С также не обойтись, поэтому стоит употреблять каждый день цитрусовые, помидоры и клубнику. Кроме того, красные фрукты и овощи обогатят организм человека ещё и витамином А.

Третья причина, по которой человек может часто болеть — это плохая гигиена. Абакумов напоминает, что мыть руки нужно после возвращения домой и перед приготовлением пищи, кашлять и чихать необходимо в локтевой сгиб, а ранки и царапины обрабатывать антисептическим раствором.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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