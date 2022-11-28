Доктор Абакумов назвал три условия, соблюдение которых защитит от ОРВИ зимой

Поздняя осень и зима — время сезонных заболеваний, таких как грипп и ОРВИ. Чтобы не свалиться с неприятным недугом, известный пульмонолог Олег Абакумов рассказал о трёх условиях, соблюдение которых поможет оставаться здоровым круглый год.

Первой причиной, которую необходимо устранить, чтобы не болеть, доктор назвал недосып. Именно из-за этого организм человека становится слабым и восприимчивым к различным заболеваниям. Во время сна вырабатываются гормоны, нарушение работы которых негативно сказывается на здоровье.

"Среди признаков недосыпа присутствуют такие, как желание спать днём, заторможенное состояние, тяжесть и боль в голове, отсутствие сил уже через несколько часов после подъёма. Чтобы это исправить, спать надо не меньше 7-8 часов в сутки. При этом отходить ко сну нужно обязательно до полуночи в тёмном, проветренном и влажном помещении. Важную роль могут сыграть удобные подушка и матрас", — цитирует Абакумова "Вести Подмосковья".

Правильное питание — второе условие для обретения хорошего иммунитета. Ежедневно в рационе человека должны присутствовать железо (содержится в орехах, красном мясе, бобовых), витамин Д (молочные продукты, яичные желтки, жирная рыба) и Омега-3 (жирная рыба). Без витамина С также не обойтись, поэтому стоит употреблять каждый день цитрусовые, помидоры и клубнику. Кроме того, красные фрукты и овощи обогатят организм человека ещё и витамином А.

Третья причина, по которой человек может часто болеть — это плохая гигиена. Абакумов напоминает, что мыть руки нужно после возвращения домой и перед приготовлением пищи, кашлять и чихать необходимо в локтевой сгиб, а ранки и царапины обрабатывать антисептическим раствором.

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