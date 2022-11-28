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Мясников призвал россиян старше 40 лет не зацикливаться на интимных проблемах

Здоровье

Известный телеведущий и врач Александр Мясников дал россиянам старше 40 лет совет по улучшению интимной жизни. Свои рекомендации врач озвучил на телеканале "Россия 1".

Мясников призвал россиян старше 40 лет не зацикливаться на интимных проблемах

Мясников напомнил, что почти половина граждан старше 40 лет — 40% — недовольны своей сексуальной жизнью, в которой появляется много проблем.

По словам врача, проблемы в интимной жизни в таком возрасте закономерны, если учитывать то, что образ жизни россиян зачастую далёк от правильного. На здоровье в целом, и в сексуальной сфере в частности, негативно сказываются недостаток движения, неправильное питание, вредные привычки и злоупотребление таблетками.

При этом Мясников призвал россиян не унывать, напомнив, что с возрастом интимная близость действительно может вызывать всё меньше интереса, и это совершенно нормально.

Поэтому телеведущий призвал не зацикливаться на переменах, происходящих с возрастом, и посоветовал стараться жить как можно более полной и насыщенной жизнью, периодически "позволяя себе безумства".

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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