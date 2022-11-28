Мясников призвал россиян старше 40 лет не зацикливаться на интимных проблемах

Известный телеведущий и врач Александр Мясников дал россиянам старше 40 лет совет по улучшению интимной жизни. Свои рекомендации врач озвучил на телеканале "Россия 1".

Мясников напомнил, что почти половина граждан старше 40 лет — 40% — недовольны своей сексуальной жизнью, в которой появляется много проблем.

По словам врача, проблемы в интимной жизни в таком возрасте закономерны, если учитывать то, что образ жизни россиян зачастую далёк от правильного. На здоровье в целом, и в сексуальной сфере в частности, негативно сказываются недостаток движения, неправильное питание, вредные привычки и злоупотребление таблетками.

При этом Мясников призвал россиян не унывать, напомнив, что с возрастом интимная близость действительно может вызывать всё меньше интереса, и это совершенно нормально.

Поэтому телеведущий призвал не зацикливаться на переменах, происходящих с возрастом, и посоветовал стараться жить как можно более полной и насыщенной жизнью, периодически "позволяя себе безумства".

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