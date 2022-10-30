В борьбе со стрессом можно использовать не только аптечные препараты, но и своего рода природные "антидепрессанты", заявила нутрициолог Елена Свиридова.
По словам врача, в "нервные" дни отлично может стабилизировать состояние ромашковый чай. Кроме того, помощником в стрессовой ситуации станет и шоколад.
"Причём, вопреки заблуждениям, пользу приносит не только горький, но и молочный шоколад. Однако важно помнить, что это очень калорийный продукт, поэтому злоупотреблять им не стоит", — пояснила Свиридова RT.
Также врач посоветовала при стрессе обратить внимание на следующие продукты:
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