Нутрициолог Свиридова о природных "антидепрессантах": ромашка и шоколад

В борьбе со стрессом можно использовать не только аптечные препараты, но и своего рода природные "антидепрессанты", заявила нутрициолог Елена Свиридова.

По словам врача, в "нервные" дни отлично может стабилизировать состояние ромашковый чай. Кроме того, помощником в стрессовой ситуации станет и шоколад.

"Причём, вопреки заблуждениям, пользу приносит не только горький, но и молочный шоколад. Однако важно помнить, что это очень калорийный продукт, поэтому злоупотреблять им не стоит", — пояснила Свиридова RT.

Также врач посоветовала при стрессе обратить внимание на следующие продукты:

бананы,

зелёный чай,

авокадо,

орехи.