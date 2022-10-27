Сомнолог: зимой сложно просыпаться из-за отсутствия солнечного света

В зимнее время года гораздо сложнее просыпаться по утрам. По мнению сомнолога Софии Черкасовой, причина заключается в дефиците солнечного света.

Специалист отметила, что в темноте вырабатывается мелатонин, поэтому когда в помещении тусклый свет, организм продолжает спать. Летом ситуация меняется в обратную сторону, заявила Черкасова.

"Некоторые люди замечают, что они сами собой без будильника просыпаются в пять-шесть часов утра и после этого им бывает сложно заснуть" — добавила сомнолог в беседе с интернет-изданием "Подмосковье Сегодня".