В зимнее время года гораздо сложнее просыпаться по утрам. По мнению сомнолога Софии Черкасовой, причина заключается в дефиците солнечного света.
Специалист отметила, что в темноте вырабатывается мелатонин, поэтому когда в помещении тусклый свет, организм продолжает спать. Летом ситуация меняется в обратную сторону, заявила Черкасова.
"Некоторые люди замечают, что они сами собой без будильника просыпаются в пять-шесть часов утра и после этого им бывает сложно заснуть" — добавила сомнолог в беседе с интернет-изданием "Подмосковье Сегодня".
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