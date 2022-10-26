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Вирусолог Чумаков допустил плохую реакцию новых вариантов COVID-19 на вакцину

Здоровье

Два новых варианта COVID-19 — это, скорее всего, продукция дальнейшей эволюции вируса, заявил главный научный сотрудник Института молекулярной биологии им. Энгельгардта Пётр Чумаков, комментируя в интервью Pravda.Ru обнаружение в РФ ранее неизвестных разновидностей коронавирусной инфекции.

Вирусолог Чумаков допустил плохую реакцию новых вариантов COVID-19 на вакцину

Профессор считает, что "цербер" может быть одним из уже существующих вариантов COVID-19. По его словам, скорость распространения новых разновидностей повышается, однако их патогенность снижается.

"Новые варианты, скорее всего, будут плохо реагировать на вакцину, ускользая от неё, ведь она была сделана под уханьский штамм. Но при этом люди будут достаточно легко переносить заболевание. Другой информации про новые варианты предоставить не могу. Для того, чтобы говорить об их опасности, надо собрать много статистических данных и проанализировать большое количество пациентов", — сказал специалист.

Он также подчеркнул: особых поводов для беспокойства сейчас нет.

26 октября руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о выявлении в России двух новых вариантов COVID-19, в том числе подвида омикрон-штамма под названием "цербер".

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Елена Андреева
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