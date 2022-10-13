Врач о причинах отсрочки от мобилизации: "Какой боец из больного?"

Физиотерапевт Видновской районной клинической больницы Минздрава Московской области Светлана Малиновская объяснила, может ли осложнения после коронавируса или пневмонии служить поводом для отсрочки от мобилизации.

Врач Малиновская, два года проработавшая в ковидном госпитале, рассказала, что после поражения лёгких у человека могут остаться осложнения в виде одышки и покашливания.

Ранее военная прокуратура спасла от частичной мобилизации больного жителя Удмуртии.

Она отметила, что лучше не призвать на СВО людей, перенёсших пневмонию COVID-19 в тяжёлой степени. Патология в этом случае определяется с помощью КТ.

"У меня сейчас наблюдается парень с осложнением после коронавируса. У него суставы разрушены. Разве такого отправишь на спецоперацию?" — цитирует слова медика Общественная Служба Новостей.

Малиновская объяснила, что перенёсшие грипп в тяжёлой форме тоже могут быть признаны негодными к военной службе, если имеются тяжёлые осложнения на почках или на сердце.

"В таком случае мобилизация противопоказана. Какой боец из больного?" — объяснила врач.