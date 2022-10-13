Физиотерапевт Видновской районной клинической больницы Минздрава Московской области Светлана Малиновская объяснила, может ли осложнения после коронавируса или пневмонии служить поводом для отсрочки от мобилизации.
Врач Малиновская, два года проработавшая в ковидном госпитале, рассказала, что после поражения лёгких у человека могут остаться осложнения в виде одышки и покашливания.
Ранее военная прокуратура спасла от частичной мобилизации больного жителя Удмуртии.
Она отметила, что лучше не призвать на СВО людей, перенёсших пневмонию COVID-19 в тяжёлой степени. Патология в этом случае определяется с помощью КТ.
"У меня сейчас наблюдается парень с осложнением после коронавируса. У него суставы разрушены. Разве такого отправишь на спецоперацию?" — цитирует слова медика Общественная Служба Новостей.
Малиновская объяснила, что перенёсшие грипп в тяжёлой форме тоже могут быть признаны негодными к военной службе, если имеются тяжёлые осложнения на почках или на сердце.
"В таком случае мобилизация противопоказана. Какой боец из больного?" — объяснила врач.
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