Круглова: крупы, овощи и орехи должны быть включены в рацион мобилизованных

В рационе российских бойцов, выполняющих задачи в ходе спецоперации, должно быть большое количество питательных веществ. Об этом сообщила диетолог Наталья Круглова.

В интервью Общественной Службе Новостей она отметила, что в качестве источника белка можно использовать тушёнку, консервы из рыбы и мяса, различные крупы. Кроме того, специалист порекомендовала включить в меню мобилизованных орехи и семечки, содержащие много витаминов и жиров.

Как пояснила диетолог, овощи и фрукты тоже нужно употреблять для повышения энергии. При этом в холодное время года следует увеличить размер порций, считает эксперт.

"Либо нужно добавлять в еду сливочное или растительное масло, сало", — сказала Круглова.

Она также посоветовала пить чай или кофе с сахаром в первой половине дня. По словам диетолога, сладкие продукты — это дополнительный источник калорий для военнослужащих.