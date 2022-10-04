В рационе российских бойцов, выполняющих задачи в ходе спецоперации, должно быть большое количество питательных веществ. Об этом сообщила диетолог Наталья Круглова.
В интервью Общественной Службе Новостей она отметила, что в качестве источника белка можно использовать тушёнку, консервы из рыбы и мяса, различные крупы. Кроме того, специалист порекомендовала включить в меню мобилизованных орехи и семечки, содержащие много витаминов и жиров.
Как пояснила диетолог, овощи и фрукты тоже нужно употреблять для повышения энергии. При этом в холодное время года следует увеличить размер порций, считает эксперт.
"Либо нужно добавлять в еду сливочное или растительное масло, сало", — сказала Круглова.
Она также посоветовала пить чай или кофе с сахаром в первой половине дня. По словам диетолога, сладкие продукты — это дополнительный источник калорий для военнослужащих.
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