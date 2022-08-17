Любителей малинового варенья подстерегает неожиданная опасность этого продукта — большое количество сахара, который наносит вред и зубам, и желудку. Об этом рассказала диетолог Маргарита Королёва.
"Человек может почувствовать улучшение самочувствия на фоне ОРВИ, но при этом малиновое варенье способно ухудшить состояние микробиома кишечника, где начнут себя проявлять в большей степени кандидозные факторы. То есть увеличится количество бактерий в виде грибов, которые очень любят сладкое. Увеличится патогенная флора, что будет не на пользу здоровью и иммунитету", — объяснила Королёва в беседе с изданием "Москва 24".
Врач также напомнила про то, что малиновое варенье — это высокоуглеводное лакомство, от которого следует отказаться лицам, страдающим сахарным диабетом второго типа, ожирением или нарушением углеводного обмена.
Ввиду всего сказанного Королёва порекомендовала по возможности употреблять малину без сахара, в свежем или замороженном виде, в виде самостоятельного продукта.
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