К употреблению малины нужно относиться с осторожностью

В Интернете постоянно ходят слухи о том, что есть малину может быть опасно. Многие люди отмахиваются, мол, натуральная ягода, как она может навредить? Чтобы ответить на вопрос о вреде малины, нужно в нем поглубже разобраться.

На самом ли деле ягода опасна

Сама малина не несет в себе вреда, но только если применяется в допустимых количествах. Свежая малина способствует понижению давления.

Становится сразу понятно, почему гипотонику (человеку, страдающему от пониженного давления) может быть плохо из-за употребления ягоды. Отсюда следует, что все хорошо, но в меру, и малина не исключение.

О пользе ягоды

Свежая малина - кладезь витаминов и минералов, она очень полезна. Благодаря ей организм обогащается антиоксидантами, клетчаткой, эфирными маслами, органическими кислотами, кумарином и множеством других полезных веществ.

Лечение заболеваний

В ягоде содержится салициловая кислота, способная оказывать на организм тот же эффект, что и всем известный аспирин. Поэтому при простуде больным довольно часто рекомендуют пить малиновый морс и есть малиновое варенье.

Употребление ягоды способствует снижению температуры, оказывает потогонный и противовоспалительный, а также обезболивающий эффект. Однако напрасно многие думают, что только с помощью одной малины можно избавиться от простуды или гриппа.

Ягода является средством, дополняющим лекарства. Поэтому при заболевании нужно обратиться к врачу, а малину употреблять вкупе с назначенными препаратами.

Противопоказания

При гастрите и язве желудка малину употреблять нельзя, однако ее листья заваривать в чай очень даже рекомендуется. Такой отвар обладает вяжущими и противовоспалительными свойствами. Он содержит пектин, способствующий выведению желчи из организма.

При мочекаменной болезни и проблемах с почками ягоду употреблять не рекомендуется. Она действует как мочегонное средство, поэтому при ее употреблении повышается нагрузка на почки и может произойти «движение камней».

При подагре нужно отказаться от ягоды, так как в ней содержится пурин. При чрезмерном употреблении малины может произойти нарушение обмена пуринов. Из-за этого в большом количестве станет образовываться мочевая кислота, именно она вызывает боли при подагре.

Что делать при появлении плесени

Если в варенье появилась плесень, лучше, не раздумывая, выкинуть продукт. При ее появлении вся масса ягод становится заражена спорами грибков, производящих токсины. Навряд ли такой продукт будет полезен для организма, скорее, он вызовет обратный эффект.

Малина - полезная ягода, если ее употреблять в нормальных количествах. Она противопоказана людям с проблемами желудочно-кишечного тракта, ее нужно есть с осторожностью людям, страдающим от аллергии. А перед ее употреблением лучше посоветоваться в врачом.

Фото:nemcd.com

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