Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Кива об обстреле Еленовского СИЗО: США сворачивают проект "Украина"
Богомаз: ВСУ обстреляли село Ломаковка в Брянской области
Шурыгин: Удар HIMARS по тюрьме в Еленовке мог быть частью плана побега
Госдеп США закупит для Украины пограничные заграждения: экстренная помощь
The Guardian: антироссийские санкции сделали Путина могущественнее
США призвали остановить зерновую сделку и развернуть корабли ООН в Чёрном море
Бойцы ВС РФ и НМ ДНР вошли на окраины Красногоровки к западу от Донецка
Военный эксперт: остаются два важных направления — Харьков и Николаев
Арестович: армия России пойдёт в наступление на Николаев и Одессу 5-6 августа

Аллерголог Попович: рекомендации на случай укуса жалящих и колющих насекомых

Здоровье

В летнее время особенно актуален вопрос об укусах насекомых. Аллерголог-иммунолог Алексей Попович рассказал, какими могут быть последствия и как с ними бороться. Специалист отмечает, что особо опасны укусы жалящих насекомых (ос, пчёл, шершней), так как реакция организма может быть непредсказуемой, вплоть до анафилактического шока.

Аллерголог Попович: рекомендации на случай укуса жалящих и колющих насекомых

"Укусы насекомых бывают жалящие, колющие, и реакции на укусы могут быть связаны с аллергией, могут быть в виде инфекций, которые насекомые заносят в месте укуса. Оказывая помощь, нужно учитывать эти факторы и применять средства, которые не только убирают аллергическую реакцию, но и дезинфицируют", — объяснил Попович в беседе с RT.

Но не стоит сбрасывать со счетов и колющих насекомых, таких как комары, мошки, слепни, ведь их укусы также могут вызывать сильные реакции. Чтобы уменьшить "эффект", место поражения надо продезинфицировать антисептическим средством.

"Желательно на место укуса положить холод и, если есть возможность, применить противовоспалительные средства. Если человек сам по себе аллергик, то принять антигистаминный препарат. Если раньше наблюдали сильные реакции на укусы, лучше сходить к аллергологу, чтобы получить подробные рекомендации, какие средства заранее при себе иметь и какие меры помощи самому себе оказать", — заключил аллерголог.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Инна Винникова, Куратор: Елена Андреева
Популярное
Мир. Новости мира
360kuai заявило, что НАТО начинает догадываться о действиях ВС РФ на Украине

В НАТО проанализировали действия ВС РФ на Украине.

360kuai заявило, что НАТО начинает догадываться о действиях ВС РФ на Украине
Скоро ВС РФ начнут спецоперацию на Украине по-настоящему
Силовые структуры
Скоро ВС РФ начнут спецоперацию на Украине по-настоящему
Общество
Жители Польши высказались против украинизации в стране
Мир. Новости мира
19FortyFive: президент РФ Путин уже использует ядерное оружие против Запада
Ольга Лебедева Политиков в США перестала устраивать двухпартийная система Ольга Лебедева Любовь Степушова Налицо множество причин удара ВСУ по колонии в Еленовке и лишь одна версия о причастности РФ Любовь Степушова Игорь Латунский Экс-генерал Разведки СССР: в нашей стране быть агентом спецслужб почётнее, чем в США Игорь Латунский
Мир. Новости мира
Супруга пленного ВСУшника про удары по колонии в Еленовке: "Думала, с ума сойду"
Силовые структуры
RC о сценарии войны Россия — НАТО: "Сразу ядерный удар"
NI: спутники смогут защитить США от гиперзвуковых ракет России и Китая
Мир. Новости мира
NI: спутники смогут защитить США от гиперзвуковых ракет России и Китая
Последние материалы
Богомаз: ВСУ обстреляли село Ломаковка в Брянской области
Шурыгин: Удар HIMARS по тюрьме в Еленовке мог быть частью плана побега
Госдеп США закупит для Украины пограничные заграждения: экстренная помощь
Аллерголог Попович: рекомендации на случай укуса жалящих и колющих насекомых
The Guardian: антироссийские санкции сделали Путина могущественнее
США призвали остановить зерновую сделку и развернуть корабли ООН в Чёрном море
Бойцы ВС РФ и НМ ДНР вошли на окраины Красногоровки к западу от Донецка
Военный эксперт: остаются два важных направления — Харьков и Николаев
Арестович: армия России пойдёт в наступление на Николаев и Одессу 5-6 августа
FoxNews: в США готовят законопроект об оружейном ленд-лизе для Тайваня
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников