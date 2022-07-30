Аллерголог Попович: рекомендации на случай укуса жалящих и колющих насекомых

В летнее время особенно актуален вопрос об укусах насекомых. Аллерголог-иммунолог Алексей Попович рассказал, какими могут быть последствия и как с ними бороться. Специалист отмечает, что особо опасны укусы жалящих насекомых (ос, пчёл, шершней), так как реакция организма может быть непредсказуемой, вплоть до анафилактического шока.

"Укусы насекомых бывают жалящие, колющие, и реакции на укусы могут быть связаны с аллергией, могут быть в виде инфекций, которые насекомые заносят в месте укуса. Оказывая помощь, нужно учитывать эти факторы и применять средства, которые не только убирают аллергическую реакцию, но и дезинфицируют", — объяснил Попович в беседе с RT.

Но не стоит сбрасывать со счетов и колющих насекомых, таких как комары, мошки, слепни, ведь их укусы также могут вызывать сильные реакции. Чтобы уменьшить "эффект", место поражения надо продезинфицировать антисептическим средством.

"Желательно на место укуса положить холод и, если есть возможность, применить противовоспалительные средства. Если человек сам по себе аллергик, то принять антигистаминный препарат. Если раньше наблюдали сильные реакции на укусы, лучше сходить к аллергологу, чтобы получить подробные рекомендации, какие средства заранее при себе иметь и какие меры помощи самому себе оказать", — заключил аллерголог.