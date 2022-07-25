Врачи о том, чего надо бояться на курортах: кишечные инфекции и отравления

Редко бывает так, что турист съездил на курорт и вернулся домой полностью здоровым. Даже на отдыхе нельзя полностью расслабляться — по крайней мере в том, что касается здоровья.

Пальма первенства среди болезней, которыми чаще всего заражаются отдыхающие на курортах, принадлежит кишечным инфекциям, к которым относятся ротавирус, энтеровирус и известный многим Коксаки.

"Передаются кишечные инфекции через грязные руки. Их в больших объемах привозят туристы как с нашего Юга, так и с зарубежного. Как правило, первыми цепляют их дети в бассейнах при отелях. Вода в них не проточная и часто стоит сутками", — сказала врач-инфекционист Ирина Пикалова в разговоре с интернет-изданием "Подмосковье Сегодня".

Её коллега Светлана Малиновская добавила, что ротавирусу "по душе" тепло, и он обитает не только в бассейнах, но также в игровых комнатах для детей. Вирус Коксаки можно подхватить также в бассейнах, а ещё через грязные руки, песок, немые фрукты и овощи.

Врачи предупредили, что при кишечных инфекциях у заболевшего наблюдается тошнота, рвота и диарея, из-за чего из организма с пугающей скоростью "уходят" ценные соли и электролиты, восполнить которые можно и нужно при помощи солевых растворов.

Также врачи советуют не покупать ничего у торговцев на пляже, чтобы не отравиться, особенно если на улице очень жарко, и любая еда очень быстро портится. Кроме того, всегда нужно помнить о защите от ультрафиолета, используя с этой целью отражающую лучи одежду, головные уборы и солнцезащитный крем.