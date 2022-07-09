Врач-дерматолог дала совет по выбору солнцезащитного крема

Врач-дерматолог, косметолог Татьяна Егорова рассказала Pravda.Ru, как правильно выбрать солнцезащитный крем.

"Главное — выбирать для себя оптимальный уровень защиты. Но всё равно на солнце в летнее время лучше всего фактор защиты 50+. Любая фирма, но чтобы фактор защиты был 50+", — заявила Егорова.

Она отметила, что важно правильно определить свой фототип. Для этого можно сходить к врачу-дерматологу или сделать это экспериментальным путём.

"Минимальная эритемная доза" — это время, за которое у меня на солнце появляется краснота. Я руку держу под солнцем. И у меня, например, через полчаса появилась краснота. Фактор защиты 50+ увеличит мою МЭД в два раза. То есть теперь покраснение будет не через 30 минут, а через час. Соответственно, мне нужно мазаться солнцезащитным кремом каждый час, чтобы я могла защитить себя от солнца", — объяснила косметолог.

По её словам, крем защищает не весь день — через какое-то время он перестаёт действовать. Поэтому его нужно наносить несколько раз.

Егорова посоветовала загорать в утренние часы с пяти утра до десяти утра и в вечерние часы с 17.00 и дальше. В остальное время активность солнца высокая, и есть риск получить ожог даже несмотря на крем.

"Вечером, смывая солнцезащитный крем, нужно обработать кожу увлажняющим кремом с пантенолом или гиалуроновой кислотой", — добавила собеседница издания.