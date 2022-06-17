Врач Жито: висцеральный жир может стать причиной диабета, инсульта и онкологии

Кардиолог, эндокринолог и терапевт Алексей Жито рассказал, какими проблемами для здоровья может обернуться для человека наличие висцерального жира.

Эксперт напомнил, что висцеральным называется жир, который находится вокруг внутренних органов: сердца, печени, поджелудочной железы.

"Скопление висцерального жира приводит к развитию сахарного диабета, инсулинорезистентности и другим нарушениям углеводного обмена за счет того, что он является гормонально активным органом. Выделяются определенные гормоны, в том числе лептин, некоторые вещества, происходит жировой гепатоз. По сути, в печени откладывается жир. Орган замещается в прямом смысле жиром", — объяснил Жито в разговоре с "Москвой 24".

Помимо этого, висцеральный жир может стать причиной инфаркта, инсульта и онкологических заболеваний, добавил кардиолог.

Причинами же появления висцерального жира является недостаток движения, употребление высокоуглеводной, жирной пищи и алкоголя.

По словам врача, узнать, если у человека висцеральный жир, очень просто: для этого достаточно измерить объём талии, который не должен превышать 80 см у женщин и 94 см у мужчин.

Чтобы избавиться от висцерального жира, Жито посоветовал нормализовать питание, заменив простые углеводы сложными, и добавить в свой распорядок дня аэробные нагрузки.