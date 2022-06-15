Вирусолог Чумаков заявил о низкой вероятности распространения чумы в регионах РФ

Природных очагов чумы на территории России на данный момент нет. Однако нельзя терять бдительность, так как бактерии могут использовать в диверсионных целях, считает вирусолог, доктор биологических наук Пётр Чумаков.

"Сейчас ситуация, на мой взгляд, спокойная. Но, возможно, появилась какая-то информация на линии разведки в связи со спецоперацией на Украине. Вообще, не думаю, что чума может у нас какую-то существенную вспышку, помимо ситуации, когда чумные бактерии будут применяться в диверсионных целях", — говорит Чумаков в беседе с "Радио 1".

Поддаваться панике не стоит, так как чума лечится антибиотиками. Но важно не просмотреть начало заболевания и не дать болезни распространиться. Если заражений будет сразу много, то ситуация может выйти из-под контроля, считает вирусолог.