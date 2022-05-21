Вирусолог Чумаков: США изучали на Украине методы распространения инфекций

Врач-вирусолог Пётр Чумаков рассказал, что в американских биолабораториях на Украине учёные изучали способы распространения инфекций, что представляет опасность для России.

По словам эксперта, США занимались военно-биологическим освоением территории Украины. Американские учёные изучали маршруты перелётных птиц и рассматривали вариант доставки опасных инфекций в Россию через пернатых.

"Это говорит о том, что велась подготовка к возможности использования биологического оружия, которое там и создавалось", — сказал Чумаков в беседе с Радио 1.

Он отметил, что разработка биооружия также ведётся на территории США, тогда как на Украине учёные разрабатывали методы его доставки.

Вирусолог добавил, что России удалось приоткрыть завесу тайны и выяснить, какую угрозу для страны несла военно-биологическая программа США на Украине.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что США проводили бесчеловечные эксперименты в психбольнице в Харьковской области.