Врач-вирусолог Пётр Чумаков рассказал, что в американских биолабораториях на Украине учёные изучали способы распространения инфекций, что представляет опасность для России.
По словам эксперта, США занимались военно-биологическим освоением территории Украины. Американские учёные изучали маршруты перелётных птиц и рассматривали вариант доставки опасных инфекций в Россию через пернатых.
"Это говорит о том, что велась подготовка к возможности использования биологического оружия, которое там и создавалось", — сказал Чумаков в беседе с Радио 1.
Он отметил, что разработка биооружия также ведётся на территории США, тогда как на Украине учёные разрабатывали методы его доставки.
Вирусолог добавил, что России удалось приоткрыть завесу тайны и выяснить, какую угрозу для страны несла военно-биологическая программа США на Украине.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что США проводили бесчеловечные эксперименты в психбольнице в Харьковской области.
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