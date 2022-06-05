В России 2,5 тыс. пациентов с коронавирусом находится в тяжёлом состоянии. Пандемия ещё не отступила, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Полностью пандемия не отступила, сегодня почти 100 тыс. пациентов находится под наблюдением, в том числе 2,5 тыс. — в тяжёлом состоянии", — сказал он в беседе с журналистами.

Министр добавил, что уровень заболеваемости COVID-19 в стране остаётся на высоком уровне. В этой связи он напомнил о необходимости проходить ревакцинацию каждые полгода.

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