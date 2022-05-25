Число случаев заражения коронавирусом, как в мире, так и в России, продолжает увеличиваться, также растёт его летальность. Об этом в беседе с Общественной Службой Новостей заявил эпидемиолог Геннадий Онищенко.
По его словам, в мире зарегистрировано уже почти 526 млн случаев заражения коронавирусом с ежедневным приростом около 60 тыс. человек. Летальность составляет порядка 1,2% от общего количества инфицированных, отметил специалист и добавил, что в России наблюдается подобная картина.
"В нашей стране статистика тоже есть, она продолжает нарастать. Это, прежде всего, где-то 18 млн заболевших. Цифра умерших нарастает, она составляет более 378 тыс", — сказал Онищенко.
Он сообщил, что по интенсивности распространения коронавируса Россия входит в десятку стран мира. На первом месте по этому показателю находится Франция, где прирост заболевших составляет 44,7 тыс. человек на 100 тыс. населения.
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