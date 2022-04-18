Учёные Университета Джонса Хопкинса в США разработали алгоритм, позволяющий с высокой точностью предсказывать остановку сердца за десять лет до ее наступления. Об этом специалисты написали в журнале Nature Cardiovascular Research.
За основу исследователи взяли рубцовую ткань, которая образуется в сердце вследствие различных заболеваний. Её наличие замедляет скорость передачи электрических импульсов, что приводит к нарушениям сердечного ритма.
Учёные создали специальную нейросеть, которая при помощи результатов МРТ сердца определяет объём и массу такой рубцовой ткани. К полученным результатам она добавляет данные о возрасте, весе и принимаемых пациентом лекарствах, после чего определяет дату возможной остановки сердца на десять лет вперед.
По заявлениям американских специалистов, точность прогноза искусственного интеллекта составила 74%.
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