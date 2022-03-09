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Автор Николай Ткаченко

Врач общей практики объяснил, чем опасно хождение без шапки весной

Здоровье

Не стоит спешить снимать шапку, как только начинают пригревать первые весенние лучи. Головной убор необходим нам, чтобы избежать проблем с мозговым кровообращением. Об этом рассказал врач общей практики Денис Прокофьев.

Врач общей практики объяснил, чем опасно хождение без шапки весной

Специалист отметил в беседе с Москва 24, что слой подкожно-жировой клетчатки на голове очень тонкий, а холод приводит к сужению сосудов, что чревато перепадами артериального давления, вплоть до гипертонического криза и риска возникновения инсульта.

Он добавил, что подобным образом организм может среагировать лишь на длительное воздействие пониженных температур, а пребывание на холоде с непокрытой головой кратковременно не так опасно.

Однако шапка в межсезонье может уберечь ещё от отита, воспаления нервных волокон и защитит от нежелательных осадков в сочетании с сильным ветром.

По словам эксперта, надежно уберечь голову от холода не сможет даже самая густая шевелюра, и функцию шапки волосы выполнить не смогут.

Доктор посоветовал отдавать предпочтение натуральным материалам при выборе шапки, а также рекомендовал снимать головной убор в тёплом помещении, чтобы избежать перегрева.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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