Врач общей практики объяснил, чем опасно хождение без шапки весной

Не стоит спешить снимать шапку, как только начинают пригревать первые весенние лучи. Головной убор необходим нам, чтобы избежать проблем с мозговым кровообращением. Об этом рассказал врач общей практики Денис Прокофьев.

Специалист отметил в беседе с Москва 24, что слой подкожно-жировой клетчатки на голове очень тонкий, а холод приводит к сужению сосудов, что чревато перепадами артериального давления, вплоть до гипертонического криза и риска возникновения инсульта.

Он добавил, что подобным образом организм может среагировать лишь на длительное воздействие пониженных температур, а пребывание на холоде с непокрытой головой кратковременно не так опасно.

Однако шапка в межсезонье может уберечь ещё от отита, воспаления нервных волокон и защитит от нежелательных осадков в сочетании с сильным ветром.

По словам эксперта, надежно уберечь голову от холода не сможет даже самая густая шевелюра, и функцию шапки волосы выполнить не смогут.

Доктор посоветовал отдавать предпочтение натуральным материалам при выборе шапки, а также рекомендовал снимать головной убор в тёплом помещении, чтобы избежать перегрева.

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