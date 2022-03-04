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Автор Николай Ткаченко

Кардиолог Кореневич рассказала, что делать при резком падении давления

Здоровье

У некоторых людей низкое давление может быть нормой. Но если давление упало ниже 90/60, появились тошнота и головокружение, нужно принимать меры. О простых способах повышения давления рассказала врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич.

Кардиолог Кореневич рассказала, что делать при резком падении давления

Доктор объяснила, что человека нужно положить, причём лучше всего так, чтобы ноги были выше уровня головы. Для этого можно использовать подушку, которую подложить под ноги.

Необходимо давать жидкость. Пить, если нет явных проблем с сердцем, можно простую воду, чай, а молодым и кофе. Однако если у больного есть диагноз сердечной недостаточности, то кофе пить не стоит, предупредила врач.

По её словам, поднять давление могут и солёные продукты, которые задерживают жидкость. Например, можно съесть солёный огурец или кусочек селёдки.

Таблеток для повышения давления нет. Поэтому нужно применять простые методы и больше отдыхать, заключила кардиолог.

Ранее доктор объяснила, что делать, если неожиданно подскочило давление.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Что делать, если давление упало ниже 90/60?
Автор: Николай Ткаченко, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Елена Андреева
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