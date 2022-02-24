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Автор Николай Ткаченко

Онколог объяснил, как хронические заболевания могут перейти в рак

Здоровье

Даже несерьёзные на первый взгляд проблемы со здоровьем, нельзя игнорировать, так как хронические заболевания со временем могут перейти в онкологические. Об этом рассказал врач-онколог, химиотерапевт Андрей Базылев в интервью Пятому каналу.

Онколог объяснил, как хронические заболевания могут перейти в рак

По словам специалиста, повышать риски развития того или другого вида рака могут многие хронические воспалительные, инфекционные или вирусные заболевания. Так, риски развития рака желудка повышают хронический гастрит или хроническая язвенная болезнь. А хроническая вирусная инфекция папилломы человека увеличивает риск развития рака шейки матки.

Онколог добавил, что обычные заболевания, если их не лечить, могут перейти в смертельно опасные. Для снижения вероятности развития онкологии нужно обращаться к врачу при первых тревожных симптомах. Шансов победить болезнь тем больше, чем эффективнее профилактика, заключил доктор.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Лучшие страны для лечения онкологии
Автор: Николай Ткаченко, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
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Онколог объяснил, как хронические заболевания могут перейти в рак
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