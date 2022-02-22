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Автор Николай Ткаченко

Онколог рассказал, может ли из-за стресса возникнуть рак

Здоровье

В народе есть такое мнение, что все болезни от нервов. В таком случае могут ли стресс и негативные эмоции стать причиной возникновения онкологического процесса? Пока учёные не выяснили это до конца, но один проведённый три года назад эксперимент даёт основания считать, что это очень вероятно, рассказал химиотерапевт Андрей Базылев в беседе с 5-tv.ru.

Онколог рассказал, может ли из-за стресса возникнуть рак

Врач заметил, что в ходе эксперимента учёные изучили две группы мышей: первая находилась в обычной среде, а вторую поместили в закрытое помещение, вызвав у них стресс. Затем обеим группам были подсажены раковые клетки.

В итоге выяснилось, что в организме мышей, находившихся в стрессовом состоянии, появлялся специфический гормональный фон. Под его влиянием злокачественные клетки росли быстрее и способствовали появлению рака.

Полученные данные указывают на то, что стресс может влиять на рецидив онкологии у пациентов, добившихся ремиссии или излечения от рака, пояснил доктор. Однако стопроцентных доказательств того, что стресс влияет на развитие злокачественной опухоли, в мире пока нет, заключил химиотерапевт.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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