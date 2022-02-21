Кардиолог рассказала о причинах ишемии: "Когда кровоток в артерии прекращается"

Врач-кардиолог Анна Кореневич объяснила, почему возникает ишемия и перечислила факторы, способствующие развитию опасной патологии.

Врач-кардиолог Анна Кореневич объяснила, что ишемия развивается, когда один из органов организма испытывает дефицит кровотока. Причиной нехватки крови является, чаще всего, отложение холестерина в сосудах — атеросклероз.

"Среди других причин — тромбы, эмболы, воспалительный процесс в артериях, механическое сужение просвета сосуда, например, в результате травмы. Ишемия может возникнуть в абсолютно любом органе: сердце, головном мозге, кишечнике, почках, нижних конечностях", — написала медик в своём Instagram-аккаунте.

Кореневич отметила, что нехватка крови наносит урон органам. Ишемия приводит к быстрой утомляемости, снижению работоспособности, памяти, интеллекта.

Дефицит кровотока в почках провоцирует скачки артериального давления, и может появляться в виде синдрома перемежающейся хромоты.

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Ишемию можно разделить на острую (возникает внезапно) и хроническую (развивается постепенно).

"Острая ишемия, как правило, появляется, когда кровоток в артерии прекращается полностью. Это крайне опасная для жизни и здоровья ситуация. Например, острая ишемия (прекращение кровотока) в артериях сердца неминуемо приводит к инфаркту, в артериях головного мозга к инсульту, в артериях нижних конечностей к гангрене и ампутации", — объяснила врач.

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