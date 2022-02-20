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Автор Екатерина Широкова

Сомнолог Черкасова перечислила причины бессонницы

Здоровье

Тревожные расстройства и депрессия могут стать триггером для серьёзных проблем со сном, заявила врач-сомнолог, кандидат медицинских наук София Черкасова. Кроме того, по словам эксперта, "нестабильность" может пройти, а вот бессонница остаться.

Сомнолог Черкасова перечислила причины бессонницы

По словам Черкасовой, на появление проблем со сном влияют несколько факторов, которые связанны как с психологическим состоянием пациента, так и физическим.

"Все причины бессонницы можно разделить на несколько групп: это образ жизни, органические причины, телесные, психопатология и иногда бывает бессонница без причин - неорганическая. Из телесных причин актуальными бывают заболевания щитовидной железы, центральной нервной системы, дефицит железа, приём некоторых лекарственных препаратов", — пояснила сомнолог в беседе с RT.

Как подчеркнула Черкасова, бессонница, которая, например, развилась на фоне тревожного расстройства может мучить человека и после стабилизации психологического состояния.

"Человек привыкает, что имеет сложности с засыпанием, и потом рефлекторно мозг это воспроизводит", — резюмировала сомнолог.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Бессонница: чем грозит и как от неё спастись
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Елена Андреева
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