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Автор Владимир Васютченко

Центр имени Гамалеи не нашёл в Москве детей без антител к COVID-19

Здоровье

Специалистам Центра имени Гамалеи не удалось найти в Москве детей в возрасте от 6 до 11 лет без антител к коронавирусу для проведения клинических исследований вакцины "Спутник М". Об этом сообщил директор исследовательского центра Александр Гинцбург.

Центр имени Гамалеи не нашёл в Москве детей без антител к COVID-19

"Есть проблема. Когда мы начали первый предскрининг этой возрастной группы детей, то детей отрицательных по антителам к COVID-19 просто-таки нет в этой возрастной группе… Невозможно найти тех, кто не сталкивался с коронавирусом", — цитирует учёного "Интерфакс".

По словам Гинцбурга, в связи с невозможностью найти детей без антител к коронавирусу в протокол клинических исследований решили внести изменения.

"Сейчас срочно подаём поправку к нашему протоколу, надеюсь, нам быстро дадут разрешение на то, что нижняя граница по антителам будет не ноль, а, по крайней мере, 100 международных единиц", — рассказал директор центра.

Он сообщил, что клинические исследования вакцины предполагается начать через три недели. По словам Гинцбурга, Минздрав разрешил их проведения, средства на эти цели уже получены.

В исследованиях, которые будут проводиться в Морозовской детской ГКБ, детской городской клинической больнице имени Башляевой и в Сеченовском медицинском университете, планируется задействовать 2 200 добровольцев.

Предполагается, что противокоронавирусной вакциной для детей от 6 до 11 лет можно будет привиться уже весной 2022 года.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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