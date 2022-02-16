Центр имени Гамалеи не нашёл в Москве детей без антител к COVID-19

Специалистам Центра имени Гамалеи не удалось найти в Москве детей в возрасте от 6 до 11 лет без антител к коронавирусу для проведения клинических исследований вакцины "Спутник М". Об этом сообщил директор исследовательского центра Александр Гинцбург.

"Есть проблема. Когда мы начали первый предскрининг этой возрастной группы детей, то детей отрицательных по антителам к COVID-19 просто-таки нет в этой возрастной группе… Невозможно найти тех, кто не сталкивался с коронавирусом", — цитирует учёного "Интерфакс".

По словам Гинцбурга, в связи с невозможностью найти детей без антител к коронавирусу в протокол клинических исследований решили внести изменения.

"Сейчас срочно подаём поправку к нашему протоколу, надеюсь, нам быстро дадут разрешение на то, что нижняя граница по антителам будет не ноль, а, по крайней мере, 100 международных единиц", — рассказал директор центра.

Он сообщил, что клинические исследования вакцины предполагается начать через три недели. По словам Гинцбурга, Минздрав разрешил их проведения, средства на эти цели уже получены.

В исследованиях, которые будут проводиться в Морозовской детской ГКБ, детской городской клинической больнице имени Башляевой и в Сеченовском медицинском университете, планируется задействовать 2 200 добровольцев.

Предполагается, что противокоронавирусной вакциной для детей от 6 до 11 лет можно будет привиться уже весной 2022 года.

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