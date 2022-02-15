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Автор Игорь Рябов

Заложенность ушей может быть признаком опасного заболевания

Здоровье

Злокачественные опухоли в области шеи можно выявить по такому неспецифичному признаку, как заложенность в ушах, сообщил изданию Express врач из Центра протонной медицины в Праге Йиржи Кубеш.

Заложенность ушей может быть признаком опасного заболевания

По словам специалиста, рак в области шеи может дать осложнение на любую часть тела, поскольку его распространение происходит через кровь и лимфатическую систему. Кубеш заявил, что в медицине недостаточно хорошо изучены опухоли в районе головы, однако такие виды рака все чаще появляются. По некоторым данным, причиной развития этого вида рака является вирус папилломы человека.

Как правило, опухоли шеи и головы развиваются в районе носа и горла, поэтому симптомы онкологического заболевания проявляются именно там, но в редких случаях о заболевании может сигнализировать заложенность ушей.

Кубеш предупредил, что если у человека постоянно заложены уши, как будто он вынырнул из бассейна, или он испытывает перманентную боль в ухе, то ему стоит показаться врачу, поскольку эти симптомы могут свидетельствовать о раке.

Ранее учёные сообщали, что очень быстрое насыщение во время приёма пищи может быть одним из признаков развития рака поджелудочной железы.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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