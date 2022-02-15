Врач-онколог рассказал о причинах рака желудка

Хирург-онколог, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Андрей Каприн объяснил, как уберечься от рака желудка.

Врач отметил, что существует несколько причин, повышающих риск развития рака желудка. Одна из них связана с неправильным питанием, когда в рационе человека в избытке присутствуют солёные продукты и продукты, содержащие консерванты, пищевые нитраты.

Спровоцировать рак может также Helicobacter pylori инфекция, а также вирус Epstein-Barr.

Рак желудка нередко развивается у курильщиков и людей, страдающих ожирением. К онкологии органа пищеварительной системы может привести работа на вредных производствах: по добыче угля, металлургия, производство резины. Обратить внимание следует также на наследственные факторы.

"Медицинские причины (резекции желудка в анамнезе, наличие язвенной болезни желудка, хронического атрофического гастрита, полипов в желудке, детских заболеваний, которые сопровождались лучевой терапией на брюшную полость — лимфомы Ходжкина, рак яичка или другие детские опухоли)", — написал медик в своём Instagram-аккаунте.

Каприн призывает не пропускать профилактические осмотры у врача, сдавать кровь на гастропанель, проходить гастроскопию. Онколог говорит о необходимости сбалансированно питаться и отказаться от вредных привычек.

"Важно: при наследственном характере заболевания, начать проверку у гастроэнтеролога необходимо на 10 лет раньше того возраста, в котором заболел Ваш родственник", — подчёркивает врач.

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