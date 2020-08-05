Онколог: курение повышает риск развития рака в 30 раз

Главный онколог Министерства здравоохранения РФ Андрей Каприн перечислил факторы, которые повышают риск развития онкологических заболеваний.

По словам специалиста, далеко не всегда на развитие рака оказывают влияние генетика. Наследственность объясняет около 15% случаев развития данного заболевания.

Гораздо большую роль играют мутации, вызванные естественным старением организма и образом жизни. Так, банальное курение повышает риск развития некоторых типов рака в 30 раз. Если человек не только курит, но и злоупотребляет спиртными напитками, риск возникновения онкологии повышается ещё в большей степени.

"Иногда смотришь — человек из семьи с хорошей генетикой. А у него развивается рак мочевого пузыря, рак лёгкого, и так далее. И потом оказывается, что не обошлось без отрицательного воздействия, спровоцированного вредными привычками", — заявил Каприн.

Специалист также добавил, что после 65 лет риск развития клеточных мутаций повышается на 10%.

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