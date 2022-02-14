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Автор Николай Ткаченко

В Латвии обнародовали данные по смертям среди вакцинированных

Здоровье

Вакцинированные от коронавируса люди, которые всё же заболели и умерли, были привиты в основном препаратами Johnson и AstraZeneca. Такие неутешительные данные опубликовали СМИ Латвии.

Сообщается, что в декабре в целом был зафиксирован 391 случай смерти, связанный с COVID-19, при этом есть данные, что в 81 случае умершие были вакцинированы. 37 из них были привиты вакциной Johnson & Johnson. 20 умерших были привиты Pfizer/BioNTech. Это самый популярный препарат в Латвии, а смертность после него наименьшая.

Среди людей, привитых препаратом от AstraZeneca, зарегистрировано 17 случаев смерти. Из тех, кто прививался Moderna, случаев смерти было семь. Об этом сообщают argumenti.ru.

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