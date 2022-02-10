Учёные назвали симптомы неуловимого вида рака

Медики из Великобритании перечислили основные симптомы рака почек, которые можно выявить лишь в 50% случаев, сообщает The Sun.

По словам специалистов из организации Kidney Cancer UK, которая занимается изучением рака почек, к моменту выявления заболевания примерно 42% опухолей находятся в третьей и четвёртой стадиях.

Глава организации Ник Туркентин призвал людей чаще проводить самодиагностику и помнить симптомы рака почек, среди которых кровь в моче, продолжительная боль в спине или боку, слабость, потеря аппетита, резкое снижение веса, высокая температура, припухлость шейных лимфоузлов, кашель с кровью, сильная ночная потливость, ломота в костях.

Согласно статистике, каждый год в мире врачи диагностируют рак почек у 300-400 тысяч человек.

Ранее американский диетолог, популяризатор здорового образа жизни доктор Эрик Берг рассказал, какие продукты питания являются полезными для почек. Эксперт посоветовал употреблять в пищу рыбу, листовую зелень, спаржу, морепродукты, сельдерей, капусту кейл и мясо травяного откорма.

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