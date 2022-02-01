Доктор Берг перечислил полезные для почек продукты

Почки выполняют множество важных функций в организме человека. Они отвечают за регулировку объёма жидкости, поддержание электролитного баланса, синтез важных элементов, очищение крови и другое. Чтобы быть здоровым, нужно поддерживать почки в хорошем состоянии. В этом могут помочь обычные продукты питания. Какие именно, рассказал американский диетолог, популяризатор здорового образа жизни доктор Эрик Берг на своём YouTube-канале.

По его словам, пользу для почек приносит листовая зелень. Спаржа облегчает выведение мочевой кислоты, а сельдерей и капуста кейл, содержащие много фитонутриентов, помогают выводить токсины.

Из белковой пищи полезны рыба, морепродукты и мясо травяного откорма, добавил специалист по питанию. Он отметил, что следует придерживаться нормы потребления от 85 до 175 граммов белка за один приём пищи.

По мнению доктора Берга, не стоит совсем исключать из рациона соль. В своём составе она содержит натрий, который необходим для поддержания электролитного баланса. Так же в соли содержится более 90 важных минералов, среди которых калий и магний. Больше пользы приносит морская соль, считает автор канала.

Он добавил, что вредны для почек продукты с пестицидами и гербицидами. В большом количестве они содержатся в неорганическом кофе. Также вредны лекарственные препараты. Они токсичны для организма и дополнительно нагружают почки.

Некоторые полезные продукты могут провоцировать образование камней в почках из-за высокого содержания оксалатов. Среди них шпинат, миндаль, киви, свекольная ботва, а также бобовые и зерновые, заключил диетолог.

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