Медики предостерегли от походов в баню и сауну после коронавируса

Медицинские специалисты сообщили, что после болезни COVID-19 не стоит в течение месяца париться в бане или сауне. По данным экспертов, в противном случае человек может пострадать из-за инфаркта или инсульта.

"Перегревание может спровоцировать гипертонические кризы, сосудистые нарушения, обострения варикозной болезни и другие проблемы", — предупредил профилактолог Сергей Токарев.

Иммунолог Владимир Болибок напомнил, что при заражении коронавирусом специалисты наблюдают проблемы в свёртывании крови. Хоть и в бане традиционно лечат простуду, в случае с COVID-19 так поступать не стоит, отметил эксперт. Он подчеркнул, что во время этой болезни и после неё есть риск развития тромбозов. Когда люди потеют в подобных местах, возникает обезвоживание и сгущается кровь, из-за чего формируются опасные для организма условия, предостерёг собеседник URA.RU. Например, могут возникнуть следующие состояния:

нарушения мозгового кровообращения,

затуманенность,

тахикардия.

По статистике Оперативного штаба на седьмое февраля, в России за сутки зарегистрировали 171 905 заболевших коронавирусом людей. Также за минувшие 24 часа медики установили 609 летальных исходов.

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