Врач Новицкий предупредил о смертельных "побочках" COVID-19 из-за густой крови

Люди со сгущением крови могут столкнуться со смертельными "побочками" коронавируса. Об этом заявил главный гематолог по Санкт-Петербургу Андрей Новицкий.

По его словам, густую или вязкую кровь наиболее часто выявляют у пациентов, которые входят в группу риска по развитию тромбоза. Врач отметил, что у них может произойти закупорка сосудов с вероятным летальным исходом, передаёт "Пятый канал".

"На глаз невозможно определить, какая у человека кровь. Мы прибегаем к такому исследованию, как коагулограмма", — пояснил специалист.

Новицкий порекомендовал россиянам, у которых диагностировали сгущение крови, следить за своим здоровьем, особенно в период пандемии коронавируса.

Он подчеркнул, что вязкая кровь нередко приводит к таким опасным заболеваниям, как:

Варикозная болезнь;

Тромбозы;

Инфаркты;

Инсульты.

Ранее хирург Николай Талов в интервью РИА Новости назвал тромбоз одним из самых опасных последствий коронавируса. Врач объяснил, что с этой проблемой часто сталкиваются пациенты, перенёсшие COVID-19 в средней или тяжёлой форме.

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