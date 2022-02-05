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Автор Юлия Миленина

Врач Новицкий предупредил о смертельных "побочках" COVID-19 из-за густой крови

Здоровье

Люди со сгущением крови могут столкнуться со смертельными "побочками" коронавируса. Об этом заявил главный гематолог по Санкт-Петербургу Андрей Новицкий.

Врач Новицкий предупредил о смертельных "побочках" COVID-19 из-за густой крови

По его словам, густую или вязкую кровь наиболее часто выявляют у пациентов, которые входят в группу риска по развитию тромбоза. Врач отметил, что у них может произойти закупорка сосудов с вероятным летальным исходом, передаёт "Пятый канал".

"На глаз невозможно определить, какая у человека кровь. Мы прибегаем к такому исследованию, как коагулограмма", — пояснил специалист.

Новицкий порекомендовал россиянам, у которых диагностировали сгущение крови, следить за своим здоровьем, особенно в период пандемии коронавируса.

Он подчеркнул, что вязкая кровь нередко приводит к таким опасным заболеваниям, как:

  • Варикозная болезнь;
  • Тромбозы;
  • Инфаркты;
  • Инсульты.

Ранее хирург Николай Талов в интервью РИА Новости назвал тромбоз одним из самых опасных последствий коронавируса. Врач объяснил, что с этой проблемой часто сталкиваются пациенты, перенёсшие COVID-19 в средней или тяжёлой форме.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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COVID: направление главного удара
Автор: Юлия Миленина, Куратор: Елена Андреева
Темы covid-19 инсульт коронавирус
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Врач Новицкий предупредил о смертельных "побочках" COVID-19 из-за густой крови
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