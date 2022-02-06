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Автор Николай Ткаченко

Кардиолог раскрыла единственную добавку, действительно полезную для сердца

Здоровье

В Интернете, по телевидению, в журналах очень часто какие-то известные доктора и блогеры часто советуют пить витамины и различные добавки, уверяя, что они якобы чистят сосуды и укрепляют сердце. Однако всё это вещества с недоказанным эффектом, на которые не стоит тратить своё время и деньги. Об этом рассказала врач-кардиолог Мария Чайковская.

Кардиолог раскрыла единственную добавку, действительно полезную для сердца

Специалист отметила, что в современных европейских, американских и российских рекомендациях есть только одно биологически активное вещество — омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты. И его нужно постоянно принимать людям с повышенным уровнем холестерина из-за высокого содержания в нём триглицеридов.

По словам доктора, ещё пять лет назад показания к приёму омега-3 были гораздо шире. Принимать их рекомендовали пациентам с аритмией, сердечной недостаточностью, ишемией и даже людям с острым инфарктом миокарда. И врачи даже шутили, что скоро будут лечить аппендицит с помощью омега-3.

По мнению кардиолога, это действительно "волшебный" препарат. Доктор пояснила, что каждая клетка нашего организма окружена мембраной, которая состоит из жирных кислот. И чем лучшего качества будут в ней кислоты, тем лучше она будет защищать клетку, тем лучше работать и дольше жить. А омега-3 кислоты — это самого высокого качества жирные кислоты.

Она добавила, что есть ещё три препарата, которые могут в скором времени получить официальные рекомендации для лечения болезней сердца. Это препараты железа, пробиотики и кверцетин.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Витамины для сердца и сосудов
Автор: Николай Ткаченко, Куратор: Елена Андреева
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