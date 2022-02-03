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Автор Светлана Нерадовская

Всероссийский союз пациентов: ПЦР-тесты нужно сделать бесплатными

Здоровье

По мнению сопредседателя Всероссийского союза пациентов, невролога Яна Власова, ПЦР-тесты на коронавирус должны быть бесплатными для населения. Специалист добавил, что у каждого должна быть возможность делать тесты на COVID-19 на регулярной основе по полису обязательного медицинского страхования.

Всероссийский союз пациентов: ПЦР-тесты нужно сделать бесплатными

"Расходы граждан на тесты могут покрываться за счёт ОМС. Чтобы все граждане имели возможность, например, еженедельно сделать тест по ОМС. Для этого потребуется рассчитать специальный тариф для страховых организаций", — сказал Власов в разговоре с "Газетой.Ru".

Сопредседатель Всероссийского союза пациентов уверен, что сделать ПЦР-тесты бесплатными возможно, а средств для их проведения достаточно в неизрасходованных остатках бюджета Фонда обязательного медицинского страхования.

Представители области здравоохранения также считают, что стоимость подобных жизненно важных услуг должна регулироваться государством, в силах которого снизить цены не только на тесты на коронавирус, но и на средства санитарной защиты и препараты для терапии COVID-19.

Ранее журналисты издания уже задались вопросом, почему стоимость ПЦР-тестов и антиген-тестов в России превышает в несколько раз те, что продаются в Европе. Соответствующий запрос уже направлен в уполномоченные инстанции: Роспотребнадзор, Минздрав, ФАС и Росздравнадзор.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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ПЦР-тесты будут бесплатными в ближайшие два года
Автор: Светлана Нерадовская, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Елена Андреева
Темы covid-19 ян власов
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