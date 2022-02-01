Вирусолог Альтштейн объяснил, как правильно сдавать ПЦР-тест

Даже при отрицательном ПЦР-тесте при наличии симптомов коронавирусной инфекции контактировать с окружающими опасно. Это связано с тем, что тест может быть отрицательным на пятый день заболевания, а заразным человек будет уже в инкубационном периоде "омикрона". О том, как правильно сдавать ПЦР-тест рассказал профессор, вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с Общественной Службой Новостей.

Специалист объяснил, что ПЦР-тест может не выявить вирус в том случае, если его недостаточно в носоглотке. Но хуже, когда при отсутствии симптомов тест положительный. Это редкий случай, и причиной этому могут быть ошибки персонала.

С приходом "омикрона" симптомы коронавирусной инфекции стали расплывчатыми, новый штамм не лишает человека обоняния, отметил ученый. Поэтому при появлении признаков заболевания лучше сдать тест.

Чтобы результат ПЦР-теста был верный, нужно помнить о нюансах ковида. Под конец инкубационного периода и с началом проявления симптомов в носоглотке содержится большее количество вируса. А спустя пять дней болезни тест может быть отрицательным. Поэтому, лучше всего делать тест в самом начале болезни, заключил вирусолог.

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