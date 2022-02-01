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Автор Евгения Васильева

ВОЗ рассказала о росте летальных исходов из-за коронавируса

Здоровье

Руководитель Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил о своём беспокойстве из-за роста случаев заражения омикрон-вариантом и смертности по причине этого штамма в мире. На брифинге гендиректор организации раскритиковал ослабление антикоронавирусных мер в некоторых странах.

ВОЗ рассказала о росте летальных исходов из-за коронавируса

"Сейчас мы видим очень тревожный рост смертности в большинстве регионов планеты", — заявил Гебрейесус, слова которого цитирует ТАСС.

Глава ВОЗ указал на ошибочность логики "предотвратить передачу коронавируса более невозможно". Политик призвал мировых лидеров работать над уменьшением количества заболевших. По данным гендиректора, учёные наблюдают уже четыре подвида "омикрона". COVID-19 продолжит эволюционировать "на наших глазах", отметил Гебрейесус.

Ранее датские учёные предупредили, что подвид омикрон-варианта BA.2 распространяется быстрее, чем оригинальный штамм. При этом в Институте сывороток подчеркнули: вакцинация от коронавируса снижает риск заразиться.

Подвид BA.2 обнаружили в начале этого года в Дании. Данная мутация вытеснила оригинальный вариант "омикрон".

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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«Радоваться нечему»: Вирусолог дал актуальную информацию по омикрону
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Елена Андреева
Темы covid-19 дания коронавирус тедрос гебрейесус
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