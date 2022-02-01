Датские учёные провели исследование и пришли к выводу, что подвид омикрон-штамма коронавируса BA.2 намного заразнее оригинального штамма BA.1, однако вакцинация уменьшает риск передачи вируса, сообщает Институт сывороток.
Подвид BA.2 был выявлен в начале 2022 года и быстро распространился по Дании, вытеснив оригинальный штамм "омикрон". В Институте выяснили, что инфицированный BA.2 человек в 39% случаев заражает вирусом членов своей семьи, тогда как риск заражения от оригинального "омикрона" составляет 29%.
По словам специалиста датского Института сывороток Камиллы Холтен Мёллер, омикрон-штамм BA.2 оказался более заразным, чем BA.1. Тем не менее, вакцинированные люди реже заражаются новым подвидом "омикрона" и гораздо реже распространяют вирус.
Ранее британская газета Daily Express перечислила необычные симптомы заражения омикрон-штаммом коронавируса, которые остаются после того, как пациент выздоровел.
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